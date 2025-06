Venerdì 6 e sabato 7 giugno a Punta Marina Terme torna la manifestazione “Tricolore Air Show”.

L’evento più atteso è senz’altro quello di sabato 7, alle 15.30, con l’esibizione della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, ma si svolgeranno numerosi altri eventi a partire da venerdì 6 giugno con le prove generali (sempre alle 15.30) delle esibizioni aeree e l’apertura dell’area espositiva istituzionale, allestita sul lungomare Cristoforo Colombo cui si aggiungeranno anche i mercatini e lo street food nell’area commerciale di viale dei Navigatori.

Per il programma dettagliato degli eventi collegarsi al sito https://www.tricoloreairshow.it/

Per consentire la migliore fruizione dell’evento, in previsione di una notevole affluenza di pubblico, la Polizia locale e gli uffici comunali hanno predisposto un apposito piano della viabilità e altre attività specifiche.

Di seguito le principali modifiche alla viabilità previste a Punta Marina Terme e i percorsi consigliati per rientrare verso Ravenna dalle varie località balneari. Qualora le circostanze dovessero renderlo opportuno la Polizia locale potrà prevedere ulteriori provvedimenti/deviazioni.

Modifiche alla viabilità a Punta Marina Terme

1) Sabato 7 giugno, da esaurimento sosta fino alle 20, divieto di transito per tutti i veicoli, sul lungomare Cristoforo Colombo fra via delle Americhe e via delle Sirti, nel tratto e nella direzione da via delle Americhe a via delle Sirti, eccetto veicoli per trasporto merci diretti ai bagni e quelli a servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, oltre ai mezzi di soccorso e pronto intervento;

2) fino alle 4 di domenica 8 giugno, divieto di transito sul lungomare Cristoforo Colombo fra via delle Sirti e piazza Saffi – rotonda Acquamarina, eccetto autorizzati (veicoli adibiti al carico e scarico merci diretti agli stabilimenti balneari o alle attività ricettive, che potranno transitare dalle 6 alle 12 ed eccetto veicoli a servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno, che potranno sostare nell’area compresa fra i bagni Pelo e Nautilus e veicoli di emergenza; e divieto di sosta con rimozione per tutti gli altri veicoli;

3) sabato 7 giugno dalle 7 alle 24 in via delle Sirti divieto di sosta con rimozione forzata;

4) in viale dei Navigatori fra rotonda del Villeggiante e piazza Saffi:

· dalle 13 di venerdì 6 giugno alle 1.30 di lunedì 9 giugno, da rotonda del Villeggiante a via Della Prora, divieto di transito eccetto residenti, domiciliati, diretti alle attività commerciali e alle strutture ricettive;

· dalle 13 di venerdì 6 giugno alle 1.30 di lunedì 9 giugno, da via della Prora a via della Fontana, divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e residenti e divieto di sosta con rimozione forzata;

5) gli utenti diretti alla spiaggia seguiranno i seguenti percorsi:

· via delle Americhe, lungomare Cristoforo Colombo per zona nord;

· via Destra Canale Molinetto, Manzoni, dei Campeggi, Fontana per zona sud;

6) area demaniale compresa fra piazza Saffi e stabilimenti balneari Insieme a te, Chicco, Centro Operativo Bagnini e Susanna: doppio senso della circolazione e transito vietato eccetto i veicoli del Centro Operativo di Salvataggio, disabili e gestori degli stabilimenti balneari che potranno accedervi unicamente dall’ultimo stradello di via della Fontana;

7) fino alle 4 di domenica 8 giugno divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli sull’arenile demaniale prospiciente bagni Gianni, Tiziano per posizionamento della postazione Pma (Punto medico avanzato);

8) un provvedimento temporaneo per favorire la sicurezza dei ciclisti è stato assunto per via dell’Idrovora, dove sabato 7 giugno, dalle 10 alle 20, potranno circolare solamente le biciclette e i veicoli di residenti e diretti all’interno delle proprietà private oltre ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Si consiglia, se possibile, di recarsi verso il mare con la bicicletta.

Dove parcheggiare gratuitamente

Parcheggio scambiatore via Trieste (circa posti 1500)

Parcheggio a Punta Marina via Baroncelli (Zattere), parco Gran Torino e via Della Carena (780 posti)

Parcheggio via della Chiglia (posti 50)

Parcheggi via Dei Campeggi incrocio della Fontana (posti 370)

Percorsi consigliati per il rientro verso Ravenna

Per chi si trova a Punta Marina Terme

Via Delle Americhe – Dx Canale Molinetto e, in caso di code:

· deviazione su via Manzoni direzione Lido Adriano, indirizzando i veicoli su via Bonifica e/o verso Lido di Dante via Marabina

Lungomare Cristoforo Colombo – via Trieste direzione Ravenna e in caso di code:

· deviazione su svincolo Classicana direzione Classe – SS16 Adriatica – autostrada

Per chi si trova a Lido Adriano

Viali Petrarca – Virgilio – Manzoni direzione via Bonifica e/o Lido di Dante via Marabina

Per chi si trova a Marina di Ravenna

Via dei Mille/IV Novembre/Ciro Menotti, via Trieste direzione Ravenna e, in caso di code:

· deviazione su svincolo Classicana direzione Classe – Statale 16 Adriatica – autostrada

Deviazioni delle linee dei bus del trasporto pubblico locale

A causa dell’interdizione al traffico veicolare di viale dei Navigatori e del lungomare Cristoforo Colombo, nei tratti compresi tra la rotonda del Villeggiante e la rotonda Acqua Marina e tra la rotonda Acqua Marina e viale delle Americhe, dalle 13 di giovedì 5 alle 4 di domenica 8 giugno, le linee 70 – 75 – 80 – 66 (Navetto Mare) effettueranno alcune deviazioni di percorso, consultabili sul sito web di Start Romagna (https://www.startromagna.it/infobus/punta-marina-terme-deviazione-linee-70-75-80-dal-5-giugno-e-linea-66-navetto-mare-dal-6-giugno/). Nella stessa sezione sono disponibili le fermate soppresse e le fermate alternative consigliate.

Le linee 70 – 75 e 80 subiranno delle modifiche anche dalle 4 di domenica 8 giugno all’1.30 di lunedì 9 giugno a causa della chiusura al traffico di viale dei Navigatori, nel tratto compreso tra via della Prora e via della Fontana.

Le modifiche sono disponibili al seguente link: https://www.startromagna.it/infobus/punta-marina-terme-deviazione-linee-70-75-80-dall8-giugno/.

Potenziamento traghetto e navetto mare

Il servizio traghetto sarà attivo senza interruzioni dalle 5 di venerdì 6 giugno alle 2 di lunedì 9 giugno. Nelle giornate di sabato e domenica, inoltre, sono stati predisposti potenziamenti delle corse (sabato 7 giugno dalle 18 all’1, domenica 8 giugno dalle 16 alle 21).

Anche il Navetto Mare intensificherà le corse nelle fasce orarie di maggior affluenza: venerdì 6 giugno il servizio sarà attivo dalle 12 alle 2, con frequenza ogni 30 minuti; sabato 7 giugno il servizio sarà disponibile dalle 9 alle 2, con corse ogni 15 minuti; infine, domenica 8 giugno, il navetto mare funzionerà dalle 9 alle 24; fino alle 20 la frequenza delle corse sarà di 12 minuti, dalle 20 alle 21 ogni 15 minuti, dalle 21 alle 24 ogni 30 minuti.

Provvedimenti per balneazione, interdizione spiaggia libera, individuazione corridoi di emergenza

Il Comune ha emanato un’ordinanza che prevede il divieto di balneazione nella fascia di mare interessata dalla manifestazione che comprende il tratto tra il bagno Pelo e il bagno Miramare, a Punta Marina Terme, nei giorni di venerdì 6 giugno in occasione delle prove e sabato 7 giugno per lo spettacolo, dalle 14.30 alle 19, e comunque fino al termine dell’evento.

Una ulteriore ordinanza individua 3 corridoi di emergenza, istituiti tra il bagno Nautilus e il bagno Gianni, i quali dovranno rimanere liberi da ostacoli di ogni genere e dalla sosta delle persone per tutta la durata della manifestazione, in specifico dalle 14.30 alle 19.30 nei giorni di venerdì 6 (prove) e sabato 7 giugno (spettacolo).

Per quanto riguarda l’interdizione alla navigazione, pesca, ancoraggio, sosta, ormeggio delle imbarcazioni e dei natanti in generale, è competente la Capitaneria di Porto di Ravenna.

I divieti antivetro e antialcol

Per consentire il sereno svolgimento degli eventi e prevenire fenomeni di intemperanza, è stata inoltre emanata l’ordinanza che venerdì 6 giugno e sabato 7 giugno, dalle 11 alle 19, vieta il consumo all’aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere nella località di Punta Marina Terme, e, precisamente, in entrambi i lati del lungomare Cristoforo Colombo, negli stradelli carrabili e pedonali di raccordo con l’area retrodunale, funzionali all’accesso agli stabilimenti balneari, ubicati in lungomare Cristoforo Colombo, piazza Saffi nonchè nell’area demaniale marittima retrostante gli stabilimenti balneari della località; è vietato altresì l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili. Le disposizioni non si applicano a coloro che consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate.

Negli stabilimenti balneari della località di Punta Marina Terme è vietata la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande attraverso l’utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono esclusi da tale divieto, il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati e chiaramente connotati per l’attività di somministrazione/ristorazione. Le violazioni prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, con pagamento in misura ridotta, rispettivamente, di 200 euro e 250 euro.