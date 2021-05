Nel fondo complementare del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) saranno stanziati 130 milioni di euro per il Porto di Ravenna che serviranno soprattutto per proseguire i lavori sul nostro scalo.

“Abbiamo raggiunto un risultato straordinario per la città di Ravenna – ha commentato il segretario del PD Marco Frati – che ci permetterà di mettere in campo interventi cruciali per rendere il nostro porto all’avanguardia. Sappiamo bene come questo settore, che già impiega migliaia di lavoratori del nostro territorio, sarà decisivo per la ripartenza economica e per la nascita di nuove imprese.

Abbiamo difeso gli interessi di Ravenna. Mi preme sottolinearlo visto che purtroppo gli esponenti del centrodestra non ne sono al corrente. Pochi giorni fa infatti Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia che il Pnrr dovrebbe conoscerlo, ha sbraitato contro il sindaco a detta sua colpevole di non essere riuscito a far inserire nemmeno una volta il nome di Ravenna nel piano quando invece è sotto gli occhi di tutti quanto il sindaco sia riuscito in questi anni a portare Ravenna sui più importanti tavoli nazionali.

Si informino meglio! E non cominciamo la campagna elettorale sparando sciocchezze. Con il lavoro di squadra e con l’impegno abbiamo ottenuto un successo straordinario”