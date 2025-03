Lunedì 24 marzo alle 20.30, presso l’aula 5 di Faventia Sales in Via S. Giovanni Bosco n. 1 a Faenza, si terrà un incontro sul tema della disabilità vissuta dal punto di vista dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità, organizzato dal Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina.

Relatore dell’evento sarà il dottor Andrea Dondi, psicologo e autore, che offrirà uno sguardo sul mondo dei siblings, termine inglese che indica fratelli e sorelle. Il confronto permetterà di approfondire il ruolo che la famiglia, gli operatori sociali e la comunità possono avere nel supportare e valorizzare la loro esperienza.

Essere fratelli o sorelle di una persona con disabilità significa affrontare situazioni e responsabilità specifiche, spesso complesse e di lunga durata. L’incontro mira a fornire strumenti per comprendere meglio la condizione dei fratelli e delle sorelle di persone con disabilità e a esplorare possibili forme di sostegno nel loro percorso di vita. Seguirà uno spazio dedicato alle domande e al confronto con il pubblico.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Padeia, di cui Dondi è coordinatore della sede milanese, è aperto a tutti i cittadini dell’Unione. La partecipazione è libera. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email informafamiglie@romagnafaentina.it.