La pista ciclabile di via Fratelli Rosselli finisce al centro delle critiche di Fratelli d’Italia. Nonostante la presenza di un percorso protetto, la pista ciclabile risulta oggi difficile da utilizzare. Il manto stradale, fortemente ammalorato e deformato dalle radici degli alberi, costringe i ciclisti a una scelta pericolosa: affrontare un fondo sconnesso con il rischio di cadute oppure invadere la carreggiata principale, mescolandosi al traffico automobilistico intenso, con evidenti pericoli di collisione.

La situazione non è migliore per chi si muove a piedi, segnalano il capogruppo in consiglio comunale Alberto Monti e la referente per il forese, Giovanna Fabbri: “I marciapiedi versano in uno stato di grave incuria, con radici affioranti che hanno sollevato l’asfalto creando dossi e profonde crepe, cordoli sporgenti e frammenti di cemento divelti che rappresentano un costante rischio di inciampo, oltre a vere e proprie barriere architettoniche che rendono il passaggio estremamente difficoltoso, se non impossibile, per anziani, genitori con passeggini e persone con disabilità motorie”.

Via Fratelli Rosselli è al centro di un progetto di trasformazione urbana da parte del Comune di Faenza. Nei mesi scorsi, infatti, l’amministrazione comunale si è confrontata con i residenti per la realizzazione di un nuovo percorso ciclabile, in grado di superare le criticità principali dell’attuale pista, riservando uno spazio più ampio a biciclette e pedoni e restringendo la carreggiata a disposizione delle auto. Tuttavia, al momento, i problemi permangono.

“Qui non siamo di fronte a un problema di decoro urbano, ma a una vera emergenza di sicurezza stradale”, dichiara Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Faenza. “Via Fratelli Rosselli è una strada molto trafficata e costringere ciclisti e mezzi pesanti a condividere la stessa carreggiata significa esporsi al rischio concreto di incidenti gravi”.

Sulla stessa linea Giovanna Fabbri: “La mobilità dolce non può essere solo uno slogan: servono infrastrutture sicure e realmente fruibili. Via F.lli Rosselli è l’esempio di come la mancanza di manutenzione finisca per penalizzare proprio le categorie più fragili, come pedoni, anziani e persone con disabilità”.

“Non possiamo attendere che si verifichi un sinistro prima di intervenire», conclude Monti. “Chiediamo all’Amministrazione comunale un piano di ripristino urgente che preveda la messa in sicurezza delle radici, il rifacimento del manto stradale e il corretto riposizionamento dei cordoli”.

Sul tema verrà probabilmente presentata un’interrogazione in consiglio comunale.