“Sono arrivate numerose segnalazioni che riguardano diverse zone: via Malpighi, via Roncona — addirittura asfaltata solo in parte — e molte altre.

In diversi punti l’asfalto è stato steso in modo incompleto, in alcuni casi persino sotto la pioggia o in quantità insufficiente a coprire adeguatamente le buche. Ci sono tratti sistemati solo a metà e altri completamente dimenticati: situazioni che creano disagio e, soprattutto, pericolo”.

A segnalarlo sono Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, e Giovanna Fabbri, referente per il forese.

I due esponenti politici dichiarano di aver assistito personalmente, durante un sopralluogo, alla caduta di un anziano, a causa di una buca: “Ha dovuto immergere il bastone in una pozzanghera per poter entrare in un’attività. È caduto. Si potrebbe dire che avrebbe potuto evitarla, ma quella pozzanghera nascondeva una buca profonda circa 20 cm, proprio davanti all’ingresso dell’attività”.

“La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta. Non si può intervenire in modo superficiale: servono lavori fatti bene e controlli seri. I cittadini meritano rispetto, risposte chiare e tempi certi”.

Verrà presentata un’interrogazione