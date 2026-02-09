A seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e di un successivo sopralluogo, Andrea Monti, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Faenza, e Giovanna Fabbri, referente FdI forese, segnalano in via Soldata: “Un rilevante dissesto del manto stradale, caratterizzato da avvallamenti profondi e deformazioni della carreggiata che compromettono la sicurezza della circolazione. Il cedimento, localizzato prevalentemente sul lato della strada che costeggia la ferrovia, rende il transito particolarmente insidioso per i mezzi a due ruote e per i veicoli leggeri, aumentando il rischio di sbandate e danni meccanici”.

Spiegano i due esponenti politici: “Le criticità rilevate sono riconducibili a cedimenti del sottofondo stradale che determinano pendenze irregolari della carreggiata. La vicinanza alla linea ferroviaria rende inoltre prioritario un intervento di consolidamento per prevenire ulteriori smottamenti. Tali condizioni impongono una riduzione della velocità e l’installazione di segnaletica temporanea di avvertimento a tutela dell’utenza”.

“La sicurezza stradale nel forese non può essere considerata un tema secondario: via Soldata è un’arteria importante e merita interventi tempestivi e strutturali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti”, dichiara Andrea Monti, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Le segnalazioni dei cittadini confermano una criticità che da tempo preoccupa chi vive e lavora in questa zona. È fondamentale ascoltare il territorio e intervenire prima che si verifichino situazioni di maggiore pericolo”, aggiunge Giovanna Fabbri, referente FdI forese.