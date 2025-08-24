“Questa notte verso le ore 4.00 un violentissimo temporale accompagnato da fortissimi venti si è abbattuto sul comune di Cervia, causando ingentissimi danni. I venti paragonabili ad un vero e proprio tornado, hanno sradicato moltissimi alberi secolari, divelto strutture e danneggiato abitazioni. La grande quantità di alberi caduti ha creato danni alle automobili parcheggiate ed agli edifici. Molte tubature dell’acqua sono ora inutilizzabili a causa delle radici che, sollevando l’asfalto delle strade, le hanno danneggiate. Oggi Milano Marittima sembra una zona di guerra vista la mole dei danni. È necessario che il presidente della regione chieda al più presto possibile lo stato di calamità per il comune di Cervia, poiché i danni che la furia degli elementi ha prodotto non è sostenibile da parte di una amministrazione comunale. Oggi più che mai è necessario sostenere questa comunità con tutti i mezzi possibili e fare sì che si possa tornare quanto prima alla normalità.”

Annalisa Pittalis Capogruppo FdI Cervia Alberto Ferrero Consigliere regionale e Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia