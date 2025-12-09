Fratelli d’Italia annuncia la nomina di Nerio Antonellini, consigliere di consulta nella zona di Lugo Sud, a Responsabile del Dipartimento Pensionati d’Italia per Lugo e la Bassa Romagna.

Una scelta maturata in virtù dell’impegno costante che Antonellini ha dimostrato negli anni, unito alla sua sensibilità verso le esigenze del territorio e alla passione che caratterizza la sua militanza politica.

Con questo incarico, il partito intende valorizzare il ruolo dei pensionati, riconoscendone il contributo sociale e civico, e al tempo stesso rafforzare la propria presenza territoriale in un’area strategica come la Bassa Romagna.

Antonellini sarà inoltre coinvolto nell’organizzazione di banchetti informativi e momenti di ascolto nelle piazze, strumenti utili per raccogliere proposte, dialogare direttamente con i cittadini e diffondere le iniziative sociali di Fratelli d’Italia, sia in ambito locale che nazionale.

L’obiettivo è dare una voce più forte e rappresentativa ai pensionati, affinché il loro punto di vista possa incidere in maniera concreta sul dibattito pubblico e sulle scelte politiche future.