“In seguito alle elezioni regionali che hanno visto essere eletto nell’Assemblea Legislativa regionale il ravennate Alberto Ferrero e nell’ottica di un processo di strutturazione e rafforzamento di Fratelli d’Italia in provincia di Ravenna, il partito ha intrapreso un percorso di crescita e rinnovamento alimentato dall’azione politica e amministrativa del governo Meloni.

In vista dei congressi comunali che si svolgeranno nei prossimi mesi, Ferrero ha sottolineato come questi non siano solamente un’elezione interna, ma un’occasione per radicare ulteriormente l’impegno di Fratelli d’Italia sul territorio, volto alla valorizzazione del lavoro dei consiglieri comunali, dei militanti e all’ascolto delle necessità dei cittadini.

“I risultati concreti ottenuti sul piano nazionale da Giorgia Meloni, ci rendono una forza politica più attrattiva e credibile, non solo per gli elettori storici, ma anche per i tanti ambienti civici e sociali che riconoscono nel nostro partito un interlocutore serio e preparato” ha rimarcato Ferrero, il quale ha indicato i nomi dei coordinatori comunali in questa fase pre-congressuale: in seguito alle dimissioni di Rudi Capucci da coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, è stato nominato Gian Marco Grandi come coordinatore di Lugo. Negli altri comuni della provincia restano i coordinatori già incaricati quali Patrizia Zaffagnini a Ravenna, Robert Brocchi a Faenza, Annalisa Pittalis a Cervia, Nicholas Anzellotti a Bagnacavallo, Angela Nonni a Brisighella, Beatrice Mazzanti a Riolo Terme, Franco Manetti ad Alfonsine, Matteo Parrucci a Sant’Agata e Daniele Macagnino a Massa Lombarda.

“A loro – ha dichiarato Ferrero – va il nostro più sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che continueranno a fare la differenza sul territorio, contribuendo al rafforzamento di un progetto politico che ha dimostrato di essere non solo una valida alternativa, ma anche una forza in grado di rispondere concretamente alle esigenze e alle aspettative delle nostre comunità.”

Alberto Ferrero

Consigliere regionale

Coordinatore provinciale

Fratelli d’Italia