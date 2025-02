Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, è stato eletto vicepresidente della V Commissione Consiliare della Regione Emilia Romagna. La commissione si occupa di Giovani, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità. Un incarico importante che lo impegnerà al fianco degli altri membri della commissione per affrontare ed intervenire in settori cruciali per il futuro della Regione.

“Assumo con grande serietà e determinazione questo prestigioso incarico di responsabilità” – ha dichiarato Ferrero – e ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami. La commissione di cui farò parte ha il compito di affrontare temi fondamentali per il progresso della nostra comunità, a partire dalla valorizzazione delle opportunità per i Giovani, passando per la formazione professionale, fino al sostegno a un lavoro dignitoso e alla tutela dei valori della legalità e dello sport”.

Gli argomenti oggetto di questa commissione sono di importanza strategica la cui valorizzazione diventa fondamentale per il progresso sociale e civile dei cittadini della nostra regione.

A tal proposito l’impegno del consigliere sarà massimo affinché le politiche regionali rispondano davvero alle esigenze dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni.