“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Lugo esprime un forte scetticismo sulla decisione dell’Amministrazione comunale di trasformare 42 parcheggi gratuiti in stalli blu a pagamento, in particolare nelle vie Marconi, De Pinedo e Manfredi.

Nonostante le rassicurazioni della sindaca Zannoni, che parla di una misura “non finalizzata a fare cassa”, riteniamo che questa scelta sia inopportuna e poco lungimirante, soprattutto in un momento in cui alcune zone della città soffrono una progressiva perdita di attrattività.

L’Amministrazione dovrebbe quindi ascoltare con maggiore attenzione le voci di chi ogni giorno vive e lavora nel cuore di Lugo.

La giunta parla di “richieste condivise”, ma a quanto pare, come già accaduto in altre occasioni, non tutte le associazioni di categoria sono state coinvolte nel processo decisionale, contrariamente a quanto dichiarato pubblicamente. È possibile che solo alcune siano state avvisate, mentre altre — che pure rappresentano una parte significativa del tessuto economico locale — non siano state minimamente consultate.

Questo solleva dubbi sulle reali intenzioni e sulla tanto decantata partecipazione che dovrebbe caratterizzare scelte così impattanti e si chiede, quindi, che l’Amministrazione si prenda la piena responsabilità delle scelte effettuate senza nascondersi dietro a presunte richieste che, a seguito delle smentite delle maggiori associazioni di categoria, sembrano solo una pretestuosa giustificazione della scelta.

Fratelli d’Italia chiede che venga rivalutata l’attivazione dei nuovi stalli blu, avviando un confronto serio e trasparente con tutte le categorie coinvolte.

Serve una visione strategica e condivisa, non interventi frammentari che rischiano di aggravare i problemi anziché risolverli.”

Fratelli d’Italia Lugo – Gruppo consiliare