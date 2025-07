“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Lugo ha presentato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere chiarimenti in merito alla presenza di cattivi odori segnalata da numerosi cittadini lughesi e dei comuni limitrofi, in particolare nelle ore mattutine e serali.

«Abbiamo raccolto le preoccupazioni di tanti residenti che, soprattutto nei giorni più caldi e umidi, lamentano un disagio crescente – spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia –.

Riteniamo doveroso chiedere all’Amministrazione comunale quali azioni siano state concretamente messe in atto per affrontare il problema e con quali tempistiche si prevede di verificarne l’efficacia.»

Nel testo dell’interrogazione si fa riferimento alle comunicazioni pubbliche dell’Amministrazione, che ha avviato un confronto con un’impresa attiva in una delle aree da cui provengono le principali segnalazioni e agli interventi annunciati per contenere il fenomeno.

«Non si tratta di voler colpevolizzare qualcuno – precisa il Capogruppo Gian Marco Grandi – ma di collaborare con spirito costruttivo per garantire la qualità della vita, la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Per questo chiediamo anche se siano già disponibili i primi esiti delle verifiche ambientali e quali ulteriori misure saranno adottate nel caso in cui i cattivi odori dovessero persistere.»

Fratelli d’Italia ribadisce la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione e con le realtà produttive del territorio per individuare soluzioni efficaci e durature.”