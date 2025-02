“Con un’interpellanza a risposta scritta il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Lugo composto da Gian Marco Grandi, Elena Borrelli e Domenico Ferri chiede all’Amministrazione quali sarebbero i vantaggi derivanti dall’attivazione della ZTL in via Matteotti e Piazza Baracca dalle 19:30 del venerdì alle 24 della domenica.

Inoltre, come specificato nell’interpellanza, viene domandato all’Amministrazione se siano state coinvolte nel processo decisionale le associazioni di categoria, sottolineando come la loro partecipazione e il dialogo con gli esercenti sia fondamentale per garantire che le misure adottate risultino essere equilibrate e funzionali alle esigenze economiche e sociali della comunità lughese e della Bassa Romagna, in un contesto come quello attuale sempre più minacciato dal rischio della desertificazione commerciale.

Infine come dichiarato dal capogruppo di FdI Gian Marco Grandi, “è importante chiarire se prossimamente sono previste ulteriori limitazioni dell’accessibilità in altre giornate e aree del centro storico. Confidiamo nella chiara e tempestiva comunicazione da parte dell’Amministrazione su eventuali modifiche che potrebbero trovare impreparati e contrariati molti residenti e commercianti”