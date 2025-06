“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Lugo ha presentato un’interrogazione a risposta scritta chiedendo chiarimenti all’Amministrazione comunale sul futuro del Teatro Rossini, ancora chiuso a due anni di distanza dall’alluvione del maggio 2023.

Il Teatro Rossini, è chiuso ormai da anni a causa di una lunga serie di eventi: prima i lavori di messa in sicurezza, poi la pandemia da Covid-19 e infine i gravi danni subiti durante l’alluvione.

«A oggi, giugno 2025, non è stata ancora comunicata una data certa per la riapertura del Teatro, nonostante le promesse iniziali che ne annunciavano il ritorno in funzione poco prima delle elezioni amministrative del giugno 2024, poi successivamente rinviato all’autunno 2025 o più vagamente al 2026» ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia Gian Marco Grandi.

L’interrogazione presentata da Fratelli d’Italia, chiede all’Amministrazione lughese di fare chiarezza su tre punti specifici: lo stato attuale dei lavori e gli interventi già realizzati; il cronoprogramma dettagliato delle opere ancora da eseguire; una data precisa per la riapertura e le eventuali criticità che potrebbero causare ulteriori ritardi.

Fratelli d’Italia continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo, con l’auspicio che il Teatro Rossini possa presto tornare a essere un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Lugo e della Bassa Romagna.”