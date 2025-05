“La notizia della chiusura della piscina comunale di Lugo, prevista in data 1 settembre 2025 e destinata a durare almeno un anno, ha sollevato molte preoccupazioni tra cittadini, famiglie, associazioni sportive e lavoratori del settore.

Per questo motivo, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione a risposta scritta in Consiglio comunale, chiedendo risposte chiare e impegni concreti.

Nel testo dell’interrogazione si chiede all’Amministrazione quali misure verranno adottate per garantire la continuità delle attività sportive anche in forma ridotta; quali forme di sostegno sono previste per le associazioni e i lavoratori coinvolti e se sarà predisposto un cronoprogramma dettagliato dei lavori, per monitorare tempi e fasi dell’intervento di ripristino e manutenzione.

“Le associazioni hanno suggerito diverse proposte, come il frazionamento dei lavori o l’uso di coperture temporanee per mantenere attiva almeno una parte dell’impianto.

Ci chiediamo se queste idee siano state davvero prese in considerazione o se si stia procedendo senza un vero confronto” affermano i consiglieri di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza del dialogo con la cittadinanza, soprattutto quando si tratta di opere pubbliche che incidono direttamente sulla vita quotidiana delle persone:

“investire nella manutenzione e nella sicurezza degli impianti pubblici e sportivi è fondamentale e proprio per questo ogni intervento deve essere accompagnato da ascolto, pianificazione e rispetto per chi quegli spazi li vive ogni giorno” ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia Gian Marco Grandi.”