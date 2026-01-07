Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme contro il nuovo piano sosta di Ravenna

Raccolta firme di Fratelli d’Italia contro il nuovo piano sosta del Comune di Ravenna. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il prossimo marzo. I consiglieri del partito di opposizione contestano il mancato confronto con la cittadinanza e le altre forze politiche, contestano gli aumenti delle tariffe, vedono nel nuovo piano una penalizzazione del centro storico, con difficoltà per i residenti, per chi deve accedere ai servizi e per il commercio. Fratelli d’Italia evidenzia inoltre che, all’entrata in vigore del piano, mancherà un’offerta alternativa e aggiuntiva di parcheggi gratuiti.
Il parcheggio multipiano di via Beatriche Alighieri non potrà essere pronto nel breve periodo. Secondo i consiglieri di opposizione si profila anche un problema di legittimità giuridica, col rischio quindi di relativi ricorsi, nel vietare l’accesso alla Ztl alle auto ibride.

 

