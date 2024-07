“In riferimento all’articolo pubblicato il 20.07.24 sul Corriere Romagna ci dispiace constare come la lista civica per Cervia voglia innescare una polemica esclusivamente politica per minimizzare gli episodi che da anni si verificano nella città, nascondendo un ritardo e una sottovalutazione non affrontata. Ricordo alla lista civica per Cervia, che congiuntamente alla lista Lista civica Mazzolani Sindaco, abbiamo presentato un ordine del giorno sulla sicurezza con proposte di interventi. Ordine del giorno che, dopo un confronto congiunto con i capi gruppo della maggioranza, abbiamo deciso di rinviare per avviare una discussione di intenti comuni, per intervenire, in prima fase d’urgenza, e arginare gli episodi che quotidianamente si verificano nella nostra città. In seconda fase per analizzare il problema, individuare le cause, per poi risolverle definitivamente. Mentre il Sindaco dichiarava che a Cervia “si vive in sicurezza” e la lista per Cervia si preoccupava di attaccare FDI, a Milano Marittima, avveniva l’ ennesimo accoltellamento.

Non siamo certamente noi che sbraitiamo per innescare mere polemiche. La pubblicità negativa è frutto di foto, video e articoli sui giornali che documentano ciò che accade. I residenti, gli operatori turistici e i turisti stessi chiedono sicurezza. Per FDI l’ ordine pubblico e il decoro è un diritto insindacabile da garantire a tutti. Come forza politica, ci preme l’interesse della città nel suo insieme, per questo continueremo ad ascoltare chi vive e lavora nel nostro territorio per attivarci con un confronto aperto e costruttivo dare risposte e offrire una città vivibile a tutti.”

Gruppo consigliare

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Pittalis Annalisa

Granitto Duilio