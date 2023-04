Fratelli d’Italia contro l’assessore al turismo Rosetti: “In carica da 14 mesi senza aver mai detto una parola”

Per il ponte pasquale sono attesi a Ravenna migliaia di turisti, attirati dalla città d’arte. Inevitabilmente a beneficiarne sarà anche Faenza, che al contempo vede prenotazioni di visitatori in particolare negli agriturismi sulle colline. In vista della Pasqua, IF, l’ente di promozione turistica di Imola e Faenza, ha varato un programma di iniziative concentrate però soprattutto sul panorama imolese.

In questo scenario tengono ancora banco le parole con le quali il capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini prima, e il partito poi, hanno motivato il loro mancato sostegno al bilancio comunale: sono mancati nell’ultimo bilancio investimenti legati al turismo, assessorato di pertinenza proprio di Italia Viva. In fase di insediamento della giunta erano stati concordati investimenti per un nuovo sito turistico, ancora non realizzato, la valorizzazione dei rioni come strumento di promozione turistica, e invece è scoppiata la grana con la Federazione Sbandieratori, e investimenti nella motor valley. Su quest’ultimo fronte gli unici progetti vedono al lavoro il vicesindaco Andrea Fabbri, per la Motor Arena, e la Federmoto, con Andrea Dovizioso come partner privato, per il circuito motocross di Monte Coralli, con il Comune che interverrà sull’illuminazione. Dalle dimissioni dell’assessore Rossella Fabbri, il 26 febbraio 2022, ha fatto notare l’opposizione, non si vedono progetti legati al turismo.