Fratelli d’Italia contro la Motor Arena: “Come porterà visitatori al centro storico ?” | VIDEO

Motor Arena messa in discussione in consiglio comunale da Fratelli d’Italia. Il progetto allo Shopping Park di Faenza secondo il capogruppo Stefano Bertozzi non porterà turisti alla città di Faenza, ma solo ai due centri commerciali a lato dell’autostrada. Anche per questo motivo Bertozzi ha chiesto delucidazioni sui possibili contributi pubblici che sosterranno il progetto e sul ruolo che avrà IF, la società di promozione turistica per il territorio di Imola e Faenza, che dovrebbe figurare come gestore della nuova struttura dedicata al motorsport. Delucidazioni richieste attraverso risposta scritta. E attraverso risposta scritta arriverà la risposta dell’amministrazione comunale