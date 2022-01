Fratelli d’Italia chiede fondi per installare sanificatori nelle classi | VIDEO

Una mozione per migliorare il livello di sicurezza a scuola visto il perdurare della pandemia. Dopo Faenza, anche a Ravenna Fratelli d’Italia ha presentato un documento per chiedere a Comune e Regione investimenti nelle classi per acquistare, oltre a termoscanner, sistemi di sanificazione per l’aria, evitando così di obbligare gli studenti a rimanere con le finestre aperte anche durante i mesi invernali. È questa una soluzione già studiata da alcuni istituti della provincia di Ravenna che, in autonomia, hanno acquistato alcuni di questi sistemi con i fondi stanziati dal Ministero per la pandemia. È stata tuttavia una scelta dei dirigenti scolastici. Altri presidi hanno preferito o hanno dovuto investire i fondi covid in altro modo a seconda delle scuole. La richiesta di Fratelli d’Italia è quindi quella di istituire un fondo apposito.