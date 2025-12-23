“Rendiamo atto al sindaco di Cervia di avere fatto la scelta giusta rassegnando le dimissioni. Oggi c’è una indagine che deve fare il suo corso, personalmente auspichiamo che le posizioni che lo riguardano possano alleggerirsi, ma dal punto di vista politico, come chiesto da Fratelli d’Italia era necessario sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità e garantire l’istituzione municipale allontanando qualsiasi ombra ed imbarazzo. Oggi si apre una nuova stagione che porterà alla nomina di un commissario che traghetterà il comune a nuove elezioni. Condizione indispensabile per garantire a Cervia quella fondamentale stabilità di cui ora più che mai necessita.”
Marta Farolfì, Alberto Ferrero e Annalisa Pittalis Fratelli d’Italia