“Con una conferenza stampa presso il circolo di Fratelli d’Italia “Giuseppe Compagnoni” di Lugo, il gruppo locale di FdI guidato dal coordinatore Rudi Capucci, ha avanzato la proposta della candidatura al Consiglio regionale di Desy Maja, coordinatrice di Gioventù Nazionale Bassa Romagna e studentessa ventunenne di Giurisprudenza, a supporto di Elena Ugolini.

“Una proposta in linea con quello che è stato il percorso fatto finora in questo territorio dal nostro partito” ha affermato Rudi Capucci, sottolineando come molti giovani di Fratelli d’Italia rappresentino il partito in diversi comuni della Bassa Romagna.

Sono intervenuti infatti, oltre a Rudi Capucci e Desy Maja, anche Gian Marco Grandi capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Lugo, Nicholas Anzellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Bagnacavallo e Matteo Parrucci, capogruppo di Alternativa Bassa Romagna al consiglio dell’Unione dei Comuni e consigliere comunale a Sant’Agata sul Santerno. “Tutti under 30 che ci permettono di avere lungimiranza, idee ed energie nuove” ha rimarcato Capucci, al quale ha fatto eco Desy Maja che ha posto in cima alle sue priorità la sicurezza idrogeologica del territorio, il potenziamento del Servizio Sanitario Regionale e la necessità di un cambio di prospettiva che possa valorizzare la meritocrazia.

Al termine della conferenza stampa è stato poi annunciato che nelle prossime settimane Fratelli d’Italia Bassa Romagna organizzerà degli incontri aperti al pubblico dove sarà possibile ascoltare e confrontarsi sulle principali proposte per la promozione, valorizzazione e messa in sicurezza del territorio.”