“Si è svolta ieri sera la cena di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, al ristorante Bocon Divino di Bagnacavallo. Molti gli ospiti e altrettanto numerosi gli interventi, da parte dei dirigenti locali del partito di Giorgia Meloni, in particolare il coordinatore di FDI Bassa Romagna Rudi Capucci, che ha presentato il progetto politico in vista delle amministrative del 2024 nei comuni del territorio, Alberto Ferrero, Segretario Provinciale di FDI che ha fatto il punto della situazione in seguito alle calamità che hanno colpito gran parte della provincia ravennate e Stefano Cavedagna, Portavoce nazionale di Gioventù Nazionale che ha raccontato l’impegno della comunità giovanile del partito, a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione.

Non sono mancate anche le prime proposte elettorali, provenienti in particolar modo da Gian Marco Grandi, Segretario Provinciale dell’UGL Giovani e Riccardo Vicari Responsabile alle politiche giovanili di FDI Bassa Romagna, che hanno auspicato un cambio di passo da parte delle attuali amministrazioni e soprattutto hanno sottolineato l’importanza della formazione per le future classi dirigenti.

Tanto entusiasmo anche per la presenza del presidente di Risveglio Italiano Enrico Randi e il Coordinatore regionale dell’associazione ambientalista Fare Verde, Alberto Spinato, che insieme al referente provinciale Nicholas Anzellotti hanno evidenziato l’importanza della tutela e della cura dell’ambiente, temi che saranno centrali nei programmi elettorali di Fratelli d’Italia.”