Solidarietà del candidato sindaco Massimo Isola nei confronti di Roberto Matatia oggetto di frasi sui social antisemite.

“Esprimo tutta la mia solidarietà a Roberto Matatia. Non è possibile che ancora oggi dobbiamo trovarci a commentare parole violente così gravi, così incivili, così offensive. Sono vicino a Roberto e sono drammaticamente colpito. Sono preoccupato, molto preoccupato. Purtroppo in Europa e in Italia assistiamo ogni giorno a fenomeni di antisemitismo. Ferite profonde per la nostra civiltà. C’ è tanto lavoro da fare a partire dalle nostre scuole per formare i cittadini del domani. Dopo lo sconforto che ci provoca vedere queste derive incivili dobbiamo reagire ed essere ancora più determinati. I valori della fratellanza, della civiltà e del rispetto vinceranno. Dobbiamo sentirci Tutti coinvolti in questa straordinaria battaglia di civiltà!”