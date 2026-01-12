Frane sulla Faentina: tutti i cantieri al via nel 2026. Il 19 gennaio riapre la tratta completa

Entro la fine del 2026 dovrebbero partire tutti i cantieri per la messa in sicurezza delle frane lungo la linea Faentina. L’ultima riunione dedicata al collegamento ferroviario Firenze-Faenza-Ravenna ha confermato il cronoprogramma fissato dal Ministero dei Trasporti e da Rete Ferroviaria Italiana.
Da maggio 2023, viaggiare sulla Faentina è diventato un calvario. Treni cancellati all’ultimo, soppressi ad ogni allerta meteo, servizio navette sostitutivo non all’altezza, viaggiatori, soprattutto studenti, spesso lasciati a piedi per assenza di posti sugli autobus. A complicare ulteriormente gli spostamenti, i tanti lavori resi necessari per la sicurezza della tratta. L’incertezza sul futuro della linea ha portato all’abbandono del progetto imprenditoriale del Treno di Dante.