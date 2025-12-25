Mentre la pianura ha trascorso il pomeriggio di Natale con un occhio ai livelli dei fiumi Lamone, Marzeno, Senio e Santerno, la collina ha dovuto fare i conti con alcuni smottamenti. Le frane che si sono verificate a causa delle abbondanti piogge hanno portato alla chiusura di alcune strade nei territori di Brisighella e Casola Valsenio, isolando, in alcuni casi, anche delle abitazioni.

A Casola Valsenio sono chiuse, causa frana, via Cestina, via San Ruffillo, via Torre e via Monte Fortino.

Nella giornata di domani verranno effettuati sopralluoghi su tutti i circa 90 km di strade comunali, al fine di verificare l’eventuale attivazione di ulteriori frane o criticità.

Si ricorda che i fenomeno franosi possono attivarsi anche a distanza di ore dalla fine dell’evento atmosferico.

A Brisighella via Rio Chiè è chiusa per frana, via Monte Visano è stata riaperta in serata. Stessa situazione in via Tura e in via Co’ di Sasso. Via Campiume è transitabile un solo mezzo alla volta, per lavori in corso. Via Molino Boldrino è percorribile, ma con limitazioni.

La circolazione sulla linea ferroviaria è sospesa fino al pomeriggio del 26 dicembre. Saranno attivi gli autobus sostitutivi.