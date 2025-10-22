Nei giorni scorsi, presso la sede di Lugo, si sono tenuti gli incontri assembleari degli associati e dei Delegati congressuali della Sezione per il rinnovo del Consiglio direttivo di Confartigianato Bassa Romagna. Queste attività, che rientrano fra i lavori previsti per il XVIII Congresso Provinciale di Confartigianato, hanno determinato la seguente composizione del nuovo Consiglio della Bassa Romagna:

Babini Antonella (CM Srl)

Bacchilega Emanuela (Calzaturificio Emanuela Srl)

Barisani Cristian (Barisani Impianti Srls)

Calderoni Giuseppe (libero professionista)

Drei Devis (Impresa Edile Tasselli

Ferruzzi Francesco (Lectron Srl)

Gallegati Lara (Somec Srl)

Giuliani Antonio (Affilatura Giuliani)

Majewski Mariusz Anatol (Edam Srl)

Martini Manlio (Martini Legnami Srl)

Merendi Alfio (Merendi Alfio & C. Snc)

Minguzzi Andrea (libero professionista)

Myronyuk Iryna (Lavanderia Victoria Snc)

Panipucci Antonio (Edilizia Reale Srl)

Poletti Franco (Franco Poletti Autospurghi)

Ponzi Andrea (Ponzi Srl)

Sigillo Marilena (Salone Milù)

Verlicchi Paolo (Verlicchi Snc)

Il nuovo Consiglio di Confartigianato Bassa Romagna, con voto unanime, ha poi eletto Presidente il signor Franco Poletti e Vicepresidente il signor Manlio Martini.

Il Presidente Franco Poletti e il Segretario di Confartigianato Bassa Romagna Enea Emiliani hanno rivolto un particolare ringraziamento alla Presidente uscente Lara Gallegati che, per due mandati, è stata alla guida dell’associazione bassoromagnola, rappresentandola con diligenza, passione e determinazione, in un difficilissimo periodo storico caratterizzato dalla pandemia, dalle drammatiche alluvioni, dal tornado e dalle crisi internazionali con effetti anche locali. Franco Poletti, nel ringraziare i Consiglieri per la fiducia dimostratagli, ha ribadito l’importanza di far parte di un’associazione di categoria come Confartigianato, soggetto di rappresentanza delle istanze e dei bisogni delle imprese. Poletti ha inoltre espresso la forte volontà di operare in concertazione con i colleghi per la tutela e lo sviluppo delle imprese della Bassa Romagna, intervenendo attivamente, assieme alla Pubblica Amministrazione e agli altri soggetti di rappresentanza, sui temi che interessano le problematiche sociali ed economiche del territorio.