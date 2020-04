I Carabinieri della Stazione CC di Marina di Ravenna, nella giornata odierna, nell’ambito dei servizi di controllo svolti in occasione delle festività pasquali per garantire il rispetto delle misure tese al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sanzionato amministrativamente, ai sensi del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, un cittadino di nazionalità francese, di anni 37, qui domiciliato per ragioni di lavoro, sorpreso a fare il bagno nelle acque antistanti quella località balneare.

I servizi sono stati effettuati dall’Arma della Provincia anche con l’ausilio, per il supporto dall’alto, di un elicottero del 13° Elinucleo di Forlì, che ha sorvolato il territorio a partire dalle 15,30.