“Nel cuore del Borgo San Rocco a Ravenna, grazie alla generosità di tanti cittadini, è stato acquistato un forno per ceramica destinato all’uso comunitario. L’idea è nata da Rosella Mengozzi, maestra di cucina e promotrice del gruppo “Vicini Vicini”, in collaborazione con l’artista Laura Pagliai, fondatrice del laboratorio PianoB – Pausa Arte in via Bassa del Pignataro e con il supporto della consigliera comunale Chiara Francesconi che ha creduto nel valore della comunità e nella forza della collaborazione.

Il forno permetterà di realizzare laboratori creativi, corsi accessibili a tutti e progetti condivisi, rendendo la ceramica uno strumento di socialità, inclusione e benessere. Il progetto è sostenuto anche da CittAttiva con la quale Rosella è firmatari di un patto di collaborazione per il bene comune.

«Il bello fa bene a tutti – spiega Rosella – e grazie a questo forno il nostro quartiere potrà continuare a essere un luogo aperto, creativo e accogliente».

Ieri pomeriggio alle 17, presso il laboratorio dove è stato installato il forno, PianoB pausa arte Ravenna via Bassa del Pignataro 2, si è brindato insieme alle persone che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo”