«A conferma che Lido Adriano non deve essere considerata solo come una località turistica, ma come un luogo sempre più popolato e vivo che necessita di servizi tutto l’anno, la giunta ravennate ha deciso su mia richiesta di fare ripartire il mercato invernale – afferma Chiara Francesconi – L’adesione degli ambulanti, già raddoppiata rispetto allo scorso anno, permetterà agli abitanti della località di poter acquistare non solo prodotti alimentari e tipici del territorio ma anche tipi di merceologie assortite quali abbigliamento, calzature, profumeria e bigiotteria, ecc.

Il mercato, che da domani si svolgerà come d’estate nella giornata di martedì, dalle 7 alle 14, è stato inoltre collocato nel tratto finale di Viale Virgilio lato Rotonda Porta d’Oriente, più lontana dal mare e al riparo dal vento, in modo sia di ampliare il ventaglio di servizi resi ai cittadini residenti, sia di favorire le numerose attività commerciali che in quel tratto sono per lo più aperte anche durante tutto il periodo autunnale e invernale. Sono pertanto soddisfatta – conclude Francesconi – che la località possa nuovamente contare su questo prezioso servizio, non solo commerciale ma anche di socialità e di incontro».

Chiara Francesconi