Nei giorni scorsi si è riunita, nell’ambito dei lavori del 18° Congresso provinciale di Confartigianato, l’Assemblea dei Delegati del Comune di Ravenna, che ha provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio direttivo Comunale di Confartigianato.

Sono stati quindi eletti consiglieri:

Aldini Chiara

Barboni Roberta

Garoia Cristina

Mandich Nicola

Roselli Marco

Stagni Susanna

Tondini Francesco

Successivamente, il nuovo Consiglio Comunale di Confartigianato Ravenna si è riunito e con voto unanime ha nominato e confermato Presidente il Signor Francesco Tondini e Vicepresidente la Signora Roberta Barboni.

Francesco Tondini, titolare di un’impresa di impiantistica elettrica, ha per prima cosa voluto ringraziare i consiglieri uscenti ed in particolar modo Giuseppe Mauro Ghetti, che con grande impegno ha ricoperto la carica di presidente nel mandato precedente. ‘Da qui al 2028 saranno anni molto importanti per l’artigianato e per il nostro territorio – ha detto Tondini – e sono molteplici le priorità che dovranno vedere impegnata la nostra Associazione di rappresentanza. In quest’ottica sono certo che Confartigianato saprà continuare ad essere un punto di riferimento per tutti gli artigiani e gli imprenditori innamorati del proprio lavoro e di questa bellissima Romagna’