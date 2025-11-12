Si è sbloccato l’impasse politico che fermava la nuova nomina dei presidenti delle Autorità Portuali.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato i decreti che nominano i nuovi presidenti di otto Autorità di Sistema portuale, completando così un passaggio istituzionale fondamentale per la governance dei rispettivi scali marittimi.

Le nomine riguardano: Francesco Benevolo, presidente AdSP Mare Adriatico centro settentrionale; Giovanni Gugliotti, presidente AdSP Mar Ionio;Davide Gariglio, presidente AdSP Mar Tirreno settentrionale; Raffaele Latrofa, presidente AdSP Mar Tirreno centro settentrionale; Eliseo Cuccaro, presidente AdSP Mar Tirreno centrale; Matteo Gasparato, presidente AdSP Mare Adriatico settentrionale; Paolo Piacenza, presidente AdSP Mari Tirreno meridionale e Ionio; Domenico Bagalà, presidente AdSP Mare di Sardegna.

Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, plaude alla nomina di Francesco Benevolo quale nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. “La notizia tanto attesa – osserva Barattoni – è finalmente arrivata. Questo decreto, dopo i passaggi nelle commissioni di Camera e Senato, non era una semplice formalità, ma un atto indispensabile per porre le basi di un lavoro strategico di lungo periodo, che affiancasse l’operatività quotidiana sulla quale il prof. Benevolo è da tempo al lavoro nell’interesse del nostro scalo e del territorio, come dimostra peraltro la recente notizia sull’approfondimento dei fondali. Avanti insieme, quindi, per il prosieguo di un rapporto istituzionale che gode di solide basi, massima collaborazione, e da cui, sono sicuro, nasceranno progetti fondamentali per il futuro della nostra città e di tutto il Paese”.