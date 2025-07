Il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale di Ravenna, Francesco Benevolo, ha visitato ieri il Terminal Container (TCR, Gruppo Sapir) del porto, per una prima disamina delle funzioni operative inerenti imbarco e sbarco dei container e del settore automotive nonchè degli investimenti in corso e degli impegni a breve e medio periodo. Lo ha ringraziato per l’interesse e la sensibilità dimostrata il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi, presenti anche il presidente di Sapir Riccardo Sabadini ed il direttore generale del Terminal Giovanni Gommellini; a sua volta Francesco Benevolo, accompagnato dal Segretario generale Fabio Maletti, ha offerto la propria disponibilità e quella di tutta l’Autorità a sostenere ogni prospettiva di sviluppo e di crescita di volumi e di movimentazione a beneficio di tutto lo scalo raven