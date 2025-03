“Nato a Lugo il 4 giugno 2018, Francesco Amalfi ha dimostrato sin dalla tenera età una straordinaria predisposizione atletica e una passione innata per lo sport. Il suo viaggio nel Jiu-Jitsu Brasiliano è iniziato grazie all’intuizione del padre, che ha riconosciuto il suo talento e ha deciso di offrirgli l’opportunità di crescere in una disciplina che non solo lo avrebbe formato come atleta, ma anche come persona.

I risultati non hanno tardato ad arrivare. Dopo un solo anno di allenamento, nel 2023, ha debuttato nelle competizioni conquistando la medaglia d’argento. Nel 2024, ha partecipato a numerosi tornei nazionali e internazionali, ottenendo due medaglie d’oro e una d’argento in città come Milano, Torino, Firenze e Monterotondo. Il suo successo più significativo è stato la vittoria del titolo di Campione Nazionale, con la conquista dell’oro ai Campionati Nazionali della Federazione.

Nel 2025, Francesco ha fatto il suo debutto nel prestigioso AJP Grand Slam World Tour, uno dei circuiti di Jiu-Jitsu professionistico più importanti d’Europa. Con una prestazione eccezionale, ha conquistato la medaglia d’argento, ottenendo il punteggio più alto tra tutti gli avversari. Questo straordinario traguardo gli ha portato non solo il riconoscimento del pubblico, ma anche le congratulazioni ufficiali del comitato organizzatore AJP Abu Dhabi.

Francesco è seguito e preparato da Sergiu Franco, maestro di Jiu-Jitsu di grande esperienza e con un ricco palmarès di successi nazionali e internazionali.

L’accademia A-Force BJJ Lugo, situata in Corso Garibaldi 92, Lugo, è parte della prestigiosa rete A-Force BJJ Italia, affiliata direttamente con la A-Force BJJ Brasile, fondata dal rinomato Mestre Margheirio.

In Italia, Sergiu Franco è l’unico rappresentante ufficiale del brand A-Force, un punto di riferimento nel panorama del Jiu-Jitsu brasiliano.

Sergiu Franco “Il supporto dei genitori è fondamentale per la crescita dei giovani atleti. Non si tratta solo di accompagnarli agli allenamenti e alle competizioni, ma di trasmettere valori fondamentali come rispetto, disciplina e correttezza. L’ambiente giusto e il sostegno costante fanno la differenza nella formazione di un campione, non solo sul tatami, ma anche nella vita.”