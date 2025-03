Si è concluso con successo il IV Congresso della SLP CISL Romagna, tenutosi nei giorni scorsi a Cesena, che ha visto la partecipazione di numerosi delegati e ospiti, tra cui la Segretaria Generale SLP CISL Emilia Romagna, Caterina Gigante e il Segretario Generale CISL Romagna, Francesco Marinelli.

Il IV Congresso della SLP CISL Romagna è stato un momento cruciale per il sindacato dei lavoratori postali, segnato da un’importante transizione alla guida dell’organizzazione. Francesca Marchese è stata eletta Segretaria Generale, succedendo a Massimo Giungi, che ha guidato il sindacato con passione e determinazione in un periodo di grandi cambiamenti. Francesca Marchese ha subito voluto rivolgere il suo primo pensiero ai lavoratori di Poste Italiane che, durante l’emergenza alluvione che ha devastato la Romagna, hanno dimostrato un impegno straordinario. “Il mio primo pensiero va ai lavoratori che, in quelle condizioni estreme, hanno continuato a lavorare a rischio della loro sicurezza. Si sono recati nei luoghi di lavoro senza alcuna direttiva aziendale sulla gestione dell’emergenza, dimostrando un senso di responsabilità davvero eccezionale”, ha dichiarato emozionata.

Nel suo discorso di insediamento, la neo-segretaria ha sottolineato l’importanza di un sindacato forte e coeso, capace di affrontare le sfide del settore postale con visione e determinazione. “Ringrazio Massimo Giungi per il lavoro che ha fatto. Mi lascia un sindacato solido, che è pronto a continuare il percorso di innovazione e difesa dei diritti dei lavoratori”, ha dichiarato Marchese. La sua elezione arriva in un momento in cui il sindacato si trova a fronteggiare un panorama in rapido cambiamento, dove digitalizzazione, transizione ecologica e crisi geopolitiche pongono nuove sfide per i lavoratori postali.

Massimo Giungi: “responsabilità collettiva e impegno personale”

Nel suo ultimo intervento da Segretario Generale, Massimo Giungi ha tracciato un bilancio delle battaglie portate avanti e delle sfide future. “Viviamo in un’epoca di profondi cambiamenti”, ha spiegato Giungi, citando anche il pensiero di Papa Benedetto XVI: “Nessuno può costruire per te il ponte sul quale proprio tu devi attraversare il fiume della vita.” Questo, secondo Giungi, è un richiamo alla responsabilità collettiva e all’impegno personale che ogni sindacato deve abbracciare per proteggere e difendere i diritti dei lavoratori.

Il tema della privatizzazione di Poste Italiane è stato al centro dell’intervento di Giungi, che ha messo in guardia: “Non possiamo abbassare la guardia. Il rischio che Poste venga privatizzata è sempre dietro l’angolo, e dobbiamo restare vigili per difendere il suo ruolo pubblico e la funzione sociale che svolge per il paese.” Inoltre, ha ricordato con orgoglio il rinnovo del CCNL 2024-2027, che ha portato a importanti conquiste per i lavoratori, tra cui aumenti salariali e tutele più robuste. “Ma il nostro lavoro non finisce qui”, ha aggiunto. “Il nostro compito è garantire che gli impegni presi vengano attuati concretamente.”

Francesca Marchese: “il sindacato è forza e partecipazione”

L’elezione di Francesca Marchese rappresenta un nuovo capitolo per il SLP CISL Romagna, con un forte impegno verso la partecipazione democratica dei lavoratori. “Le elezioni RSU ed RLS sono fondamentali, perché sono il frutto della libera espressione del voto. Solo un sindacato radicato tra i lavoratori può affrontare le sfide del futuro,”ha sottolineato Marchese, rimarcando l’importanza di un sindacato che non solo protegge, ma che sa anche coinvolgere e rappresentare i propri iscritti in maniera attiva e concreta.

Nel corso del congresso, la neo-segretaria ha ribadito la sua ferma posizione riguardo alla difesa del ruolo pubblico di Poste Italiane. “Il nostro sindacato è convinto che Poste debba rimanere una società a maggioranza pubblica, perché è un pilastro per il paese. Difenderemo sempre il servizio universale e l’occupazione, contro qualsiasi logica di privatizzazione.” Marchese ha poi evidenziato come il sindacato dovrà affrontare la digitalizzazione e la transizione ecologica come opportunità, non come minacce. “Ogni passo verso la digitalizzazione deve essere accompagnato dalla tutela dell’occupazione e dalla riqualificazione professionale. Non possiamo permettere che l’evoluzione tecnologica crei disparità o perdita di valore per la forza lavoro.”

La sfida del futuro: innovazione e condizioni di lavoro

Nella sua relazione, Marchese ha posto l’accento anche sulla questione della carenza di organico, che rappresenta una delle principali criticità, specialmente in Romagna. “L’impegno che prenderò sarà quello di lavorare per risolvere questi problemi e garantire condizioni di lavoro adeguate per tutti i colleghi,” ha affermato. La segretaria ha inoltre sottolineato l’importanza di affrontare le sfide future con una mentalità aperta all’innovazione, per non rimanere indietro in un settore in continua evoluzione.

Con l’elezione di Francesca Marchese e della sua segreteria, composta da Danilo Mezzio e Andrea Patarini, SLP CISL Romagna si prepara a proseguire il cammino con determinazione e rinnovato impegno, puntando a diventare un punto di riferimento ancora più forte per i lavoratori postali. In un momento storico di cambiamenti veloci e sfide globali, il sindacato si pone l’obiettivo di proteggere i diritti dei lavoratori e di garantire un futuro dignitoso per tutti coloro che ogni giorno contribuiscono alla crescita del settore postale.