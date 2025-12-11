“La sanità è un tema estremamente serio e centrale per la vita di ciascuno di noi. Oggi, purtroppo, assistiamo a un sistema che mostra evidenti segni di affaticamento: liste d’attesa interminabili, tagli ai servizi, carichi di lavoro insostenibili per medici e infermieri, costretti a turni massacranti per sopperire alla carenza di personale. Una condizione che ricade ogni giorno sui cittadini, soprattutto sui più fragili, e su chi in corsia garantisce assistenza con professionalità e sacrificio.
Nelle ultime settimane l’attenzione pubblica si è concentrata – legittimamente – sugli atroci fatti che stanno colpendo i medici palestinesi. È una tragedia che tocca le coscienze di tutti.
Ma ciò non deve farci distogliere lo sguardo da ciò che accade a casa nostra.
Se si sceglie di manifestare davanti all’ospedale di Ravenna, è doveroso farlo per chiedere più investimenti nella sanità pubblica locale, denunciare liste d’attesa che costringono i cittadini a rinunciare o a pagare di tasca propria, sostenere medici, infermieri e operatori sanitari, stremati e spesso lasciati soli, pretendere risposte concrete dalla Regione Emilia-Romagna e dall’AUSL Romagna.
Servono meno proclami e più fatti. I ravennati hanno diritto a cure tempestive e dignitose, così come il personale sanitario merita condizioni di lavoro adeguate e rispettose.
La politica deve mettere al centro le priorità reali dei cittadini. Guardare altrove non può significare dimenticare la nostra comunità.”