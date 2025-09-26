Francesca Albanese in città: “Le armi fermate da Ravenna hanno comunque raggiunto Israele”

Francesca Albanese a Ravenna. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha incontrato il Comitato Autonomo Portuale e alcuni manifestanti al terminal dell’autostazione. Sono stati proprio i portuali nei giorni scorsi a denunciare il transito di armi dal porto di Ravenna, dirette ad Israele. Albanese, già nell’ottobre 2023, aveva paventato il rischio di una pulizia etnica nei confronti dei palestinesi da parte del governo di Israele e aveva chiesto di perseguire Israele e Hamas per i rispettivi crimini. A marzo 2024 è stata fra le prime a parlare di genocidio in corso a Gaza. Nel luglio 2025 è stata pesantemente accusata dagli Stati Uniti di sostegno al terrorismo e disprezzo nei confronti di Israele. Accuse duramente criticate dalle stesse Nazioni Unite e da Amnesty International, che hanno difeso il lavoro di Albanese. La giurista ha incontrato anche il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e nel pomeriggio sarà protagonista di un momento pubblico