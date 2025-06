Fra Brisighella ed Errano la seconda edizione del Gran Premio Borbone

Seconda edizione per il Gran Premio Caffè Borbone. La gara ciclistica, da regionale, è diventata nazionale in questa sua seconda edizione. Ideata da Davide Cassani, con l’organizzazione tecnica a cura della Polisportiva Zannoni e del Team Technipes #inEmiliaRomagna, il trofeo è rivolto alla categoria Juniores (17-18 anni).

Sabato 23 agosto partenza da Errano, per 8 volte verrà affrontato il circuito dei Coralli alti, poi Rio Chié, il Monticino e l’arrivo in piazza a Brisighella