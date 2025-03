“La Fp Cgil della provincia di Ravenna ha inviato una lettera al Prefetto di Ravenna e al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco per segnalare le gravi carenze di organico. Dai dati ufficiali appresi nel primo trimestre 2025, in Emilia Romagna, dobbiamo segnalare una cronica e critica carenza di personale qualificato, ovvero Capo Squadra e Capo Reparto, da cui emerge un quadro preoccupante per il comando dei Vigili del fuoco. L’organico del personale qualificato, in forza ai comandi, è in progressiva decrescita con una media che si attesta attorno al -30 % rispetto al numero previsto. Per il solo territorio di Ravenna si registra la mancanza di 18 vigili qualificati. Questa situazione può creare ripercussioni operative e di sicurezza e sta compromettendo la capacità operativa del Comando.

Le carenze dell’organico stanno determinando in un territorio ancora fragile in conseguenze delle drammatiche alluvioni subite: un sovraccarico di lavoro per il personale in servizio, con conseguente aumento del rischio di infortuni e stress operativo; una riduzione delle attività di formazione e aggiornamento professionale essenziali per il mantenimento delle competenze specialistiche; un incremento dei tempi di risposta agli interventi di emergenza, con potenziali gravi conseguenze sulla gestione delle criticità del territorio portando, ad esempio, ad allargare enormemente le aree di competenza; un rischio del personale in materia di sicurezza sul lavoro.

A questi numeri si aggiungano anche le carenze dovute a personale parzialmente idoneo o non più idoneo al soccorso. Nel prossimo trimestre questo dato è destinato a salire a causa dell’avvio del corso per il passaggio di qualifica da vigile a capo squadra della durata di 3 mesi. Anche il personale amministrativo non è esente dalla stessa criticità con importanti aumenti dei carichi di lavoro viste le carenze di organico che, per talune qualifiche si attestano attorno al – 50 %. La carenza di organico è presente anche nel settore Specialisti nautici. Su un organico teorico di 24 unità per effettuare il servizio antincendio navale , da suddividere in 6 per 4 turni, attualmente ci sono solo 14 unità specialiste costretti a continui straordinari per effettuare la sola conduzione del natante.

L’assegnazione da parte del dipartimento di un budget straordinario di 7.400 ore per il trimestre in corso (cifra più alta di tutta Italia) è la dimostrazione di come le criticità organiche a Ravenna, e in tutta la regione, siano altissime.

Alla luce delle criticità evidenziate la Fp Cgil richiede con urgenza un incontro volto a trattare approfonditamente: l’assegnazione straordinaria di personale qualificato alla prima mobilità utile verso i comandi dell’Emilia Romagna, al fine di colmare la grave carenza attuale; un piano straordinario di reclutamento e formazione per garantire la continuità operativa del comando.”