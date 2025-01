“Venerdì 31 gennaio si terrà un’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Ausl Romagna, dalle 10 alle 12, davanti all’ingresso dell’ospedale Santa Maria delle Croci in via Missiroli. Sarà un’assemblea all’aperto nel corso della quale parteciperanno il segretario nazionale della Fp Cgil, Michele Vannini, con il quale si affronteranno i temi della mancata preintesa del contratto nazionale 2022/2024. La trattativa non è stata conclusa grazie all’intervento di sigle sindacali come Fp Cgil. Questo ha evitato la svalutazione del personale sanitario, aprendo la possibilità di coinvolgere le Regioni per cercare soluzioni adeguate. La risposta per proteggere i lavoratori dai turni massacranti, dai carichi di lavoro eccessivi e dalle aggressioni può arrivare solo da un significativo aumento delle risorse, non solo sugli stipendi base, ma anche nella valorizzazione delle indennità e nello sviluppo professionale, con il superamento di tutti i testi di spesa che stanno uccidendo il servizio sanitario nazionale.

La Fp Cgil ha detto no a un rinnovo che prevede un aumento contrattuale insufficiente rispetto all’aumento del costo della vita.”