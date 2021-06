Grazie al tempestivo intervento di un agente, nel pomeriggio di mercoledì scorso, è stata salvata la vita di un detenuto della casa circondariale di Ravenna. Solo per merito della grande dedizione dell’agente, la vita del detenuto è stata messa in salvo; infatti, l’agente di polizia penitenziaria aveva terminato il giro di controllo appena 15 minuti prima e solo per una forte predizione a far bene che lo stesso, prima di lasciare il turno, ha deciso di procedere a un ulteriore e non previsto controllo. Il giro di ricognizione supplementare ha permesso il tempestivo e provvidenziale intervento dei sanitari.

L’ennesimo tentato suicidio sventato da un agente, l’ultimo era accaduto a febbraio scorso – nonostante le condizioni della casa circondariale di Ravenna rappresentino un esempio virtuoso da emulare – deve necessariamente indurre a prestare maggiore attenzione alle condizioni psicologiche dei detenuti nella fase di assegnazione alle carceri piuttosto che alle strutture sanitarie competenti.