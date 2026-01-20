Fotovoltaico sui tetti dei centri storici: si attende ancora il via libera

Tarda ancora ad arrivare il via libera della Soprintendenza ai pannelli fotovoltaici nei tetti delle case dei centri storici. Il parere positivo era atteso entro la fine del 2025, ma si dovrà ancora pazientare. A portare avanti l’annullamento del vincolo, che fino ad oggi ha impedito a molti di installare dispositivi per abbattere le bollette, e contrastare il caro energia, e l’impatto energetico sulla crisi climatica, è il Comune di Faenza. A cascata però il provvedimento potrà essere adottato da tutte le altre amministrazioni comunali. D’altronde, a sua volta, la pratica è partita dopo il via libera, sempre della stessa Soprintendenza, a cavallo fra il 2023 e il 2024, ai pannelli fotovoltaici sul tetto del Teatro Alighieri di Ravenna, edificio tra l’altro di notevole importanza storica, intervento finanziato con fondi PNRR.