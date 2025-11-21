Fotografia & Murales. Donna Dante Diritti: una classe dell’ITC Ginanni premiata dalla Camera di Commercio

Mercoledì 19 novembre 2025, una delegazione di studenti (Nunzio Caiazzo, Noemi Giacone, Martina Leonelli, Samuele Montanaro, Giulia Sella, Emma Tinarelli) in rappresentanza della 4^M del corso Turismo dell’ITE “G. Ginanni” di Ravenna è stata premiata a Ferrara per il progetto “Fotografia & Murales. Donna Dante Diritti”, ideato e diretto dal prof. di Italiano e Storia, Luca Maggio. In particolare, nell’ambito del concorso “Storie di alternanza e competenze” promosso dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, la 4^M si è classificata al quarto posto, vincendo un premio in denaro che sarà convertito in buoni libri per ciascuno studente.

Il progetto, ispirato alla promozione dell’uguaglianza di genere, si è concentrato sulla figura della donna e sui diritti conquistati, violati, difesi e rivendicati da parte delle donne di oggi e ai tempi di Dante Alighieri, iter che ha portato nel corso degli ultimi due anni alla produzione di una mostra fotografica itinerante da parte degli stessi studenti e del murale “Todo Cambia” presente nell’Aula Magna del nostro istituto, realizzato sempre dagli alunni su bozzetto e col supporto dell’artista Nicola Montalbini. L’obiettivo principale è stato quello di promuovere la comprensione del giusto modo di vivere affetti e sentimenti, per prevenire episodi di violenza e sradicare stereotipi e modelli culturali patriarcali, utilizzando la cornice dell’arte e della bellezza.

La dirigente scolastica Maria Teresa Buglione ha espresso agli studenti premiati e al professore referente la sua piena soddisfazione per il risultato raggiunto, ribadendo con forza il suo pieno supporto per progetti di questo tipo, che consentono di formare cittadini responsabili, proponendo percorsi di crescita civile improntati al rispetto delle diversità di ciascuno.

Il video di presentazione del progetto è stato realizzato dagli studenti con la collaborazione dell’ex studente del Ginanni Elia Cialdini e del prof. Maggio.