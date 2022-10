La 41a sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO ha individuato il 6 ottobre come data per celebrare annualmente a livello mondiale la Giornata Internazionale della Geodiversità. Lo scopo di questa Giornata è di sensibilizzare la società sull’importanza che la natura “non vivente” ha per il benessere e la prosperità di tutti gli esseri viventi sul pianeta.

A Roma si è svolta la Cerimonia di premiazione del concorso fotografico “Scopri e fotografa i geositi delle regioni italiane”

Matteo Placci, studente dell’istituto d’istruzione superiore Tecnica Industriale e Professionale “Luigi Bucci” di Faenza, è stato premiato, tra i migliori 12, con Attestato e libri della Zanichelli a Roma.