“Foto-tour nella Roma dei papa re” è il titolo della proiezione fotografica, commentata dall’autore ed organizzata dal Rione Verde, che avrà luogo il prossimo 9 maggio, venerdì, nella sede rionale di via Cavour con inizio alle ore 20,45.

Gian Paolo Costa, che spesso collabora ad iniziative del proprio Rione Verde appunto, ha partecipato dal 24 al 26 marzo scorsi al pellegrinaggio diocesano a Roma in occasione dell’anno giubilare ed ha scattato alcune centinaia di fotografie.

Tra queste ha scelto e presenterà le immagini che rinviano più direttamente alla Faenza pontificia, in particolare a quella del ‘5-‘600. Si tratta di un lavoro documentario che ha richiesto molto lavoro di assemblaggio per evidenziare aspetti dell’importanza del potere temporale dei papi anche in Romagna fino all’Unità d’Italia. E come questo emerga da eventi che nello specifico coinvolsero Faenza, come testimoniano memorie fisiche presenti in città. Roma fu per secoli, a cavallo tra medioevo ed età moderna, la più ricca città d’Italia ed i papa-re furono diretti committenti dei più insigni architetti ed artisti dei loro tempi e di schiere di artigiani di altissimo profilo: per ricordare solo alcuni nomi di pittori che ritrassero papi Raffaello, Caravaggio, Guido Reni, Velazquez. E lo splendore artistico dello Stato dei papa re oggi è testimoniato dalla quantità e ricchezza dei monumenti, e dei segni in genere, commissionati dai papi e dalle loro corti nella Città Eterna e nelle città pontificie.