Grave incidente ieri sera a Fossolo in via Madrara alle 22:30 circa. Un auto con a bordo padre 44enne e figlia 15enne è uscita di strada in direzione Russi, finendo la sua corsa contro un ponticello nel fosso. L’impatto è stato violento sul posto i Vigili del Fuoco la ragazza era rimasta incastrata e gli operatori del 118 che hanno poi trasportato entrambi i feriti in ambulanza al Bufalini di Cesena. Sul posto anche la Polizia Locale dell’Unione Faentina per i rilievi.