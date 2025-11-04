Fosso Vecchio: a fine 2027 pronta la cassa d’espansione a Boncellino

Ci sono anche 258 milioni di euro di lavori per la messa in sicurezza e per l’incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori del “Fosso vecchio” all’interno del cosiddetto “Piano Marshall dell’acqua” varato dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un fondo da 800 milioni dedicato ad opere irrigue, al quale si aggiunge un secondo fondo da 450 milioni per interventi legati alla sicurezza dei territori, in particolare dopo le alluvione del 2023 e del 2024. La Regione ha tracciato un bilancio degli interventi: 1.371 cantieri in tutta l’Emilia-Romagna. Il 45% oggi ultimati. L’intervento principale sul Fosso Vecchio riguarderà il faentino, Cotignola, Bagnacavallo ed Alfonsine. Verrà realizzata la cassa di espansione “La Valletta”, a Boncellino, con funzione di laminazione delle piene per 2.500.000 metri cubi d’acqua e di invaso per l’efficientamento dell’irrigazione per 500 mila metri cubi. 60 milioni di euro il costo dell’opera. La conclusione è prevista per la fine del 2027. Altri interventi hanno portato al ripristino della sezione idraulica, alla realizzazione di barriere in pietrame, al rinforzo delle aree più fragili.