“Forza Italia Ravenna esprime grande soddisfazione e ringrazia vivamente il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, per la scelta di Daniela Mazzoni quale rappresentante del Ministero nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Verdi di Ravenna.
Daniela Mazzoni, già assessore alla Cultura del Comune di Faenza è al momento esperta del gruppo Forza Italia nella Commissione Cultura del Comune di Ravenna.
Ringraziamo il Ministro Bernini per l’attenzione che ha voluto riconoscere alla realtà ravennate attraverso la presenza di una rappresentante qualificata e apprezzata, certi che la Sig.ra Mazzoni saprà interpretare al meglio il proprio ruolo, contribuendo al consolidamento dell’Istituto Verdi come una delle principali istituzioni culturali della nostra città.”