“Nell’ambito del suo programma istituzionale a Ravenna, il Segretario nazionale di Forza Italia, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e del Commercio internazionale Antonio Tajani, ha incontrato una delegazione del partito della provincia di Ravenna.

Accompagnati dal Segretario Regionale On. Rosaria Tassinari, erano presenti il Segretario Provinciale Fabrizio Dore, la candidata Vice Sindaco di Ravenna Eleonora Zanolli, il Consigliere provinciale Vincenzo Minardi, il Capogruppo in consiglio comunale a Ravenna, Alberto Ancarani, il Segretario Comunale di Ravenna Nicola Tritto, il Segretario provinciale di Forza Italia Giovani Edoardo Ricci, la componente della Segreteria provinciale Daniela Mazzoni.

Il Segretario nazionale, nel formulare “l’in bocca al lupo” al gruppo dirigente ravennate in vista delle imminenti elezioni amministrative, ha auspicato compatibilmente con gli impegni ministeriali, di poter tornare a Ravenna quando la campagna elettorale sarà entrata nel vivo, garantendo che la struttura nazionale del partito è a disposizione per il miglior risultato possibile del movimento azzurro in questa tornata amministrativa.”