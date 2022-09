Enrico Aimi (senatore uscente), Rosaria Tassinari (assessore al Comune di Forlì), Angelo Scavone (avvocato e docente universitario) e la ravennate Eleonora Zanolli (avvocato) sono i candidati di Forza Italia nei collegi di riferimento della provincia di Ravenna per le elezioni del 25 settembre. Lunedì mattina è stato infatti il turno del partito berlusconiano a presentare i candidati di riferimento per la Camera e per il Senato.